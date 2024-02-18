Кількість жертв атаки зросла: у Слов’янську і Краматорську триває розбір завалів

Кількість жертв нелюдського ракетного удару по Слов’янську та Краматорську зроста до чотирьох — з-під завалів деблокували тіла ще двох людей. Про це поінформувала Донецька обласна прокуратура.

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В т.ч. одне тіло знайшли на місці зруйнованого ракетним ударом приміщення школи у Слов’янську (там розташовувались пункт незламності і соціальна їдальня). Імовірно, це сторож.

Деблоковане тіло

А в Краматорську під час розбору завалів зруйнованого приватного житлового будинку знайшли тіло літньої жінки — вона загинула разом з 46-річною донькою та 23-річним онуком.

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Крім того, до лікарні доставлено подружжя пенсіонерів, які зазнали травм, знаходячись у власній оселі — це чоловік віком 78 років та його 75-річна дружина.

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Загалом у Краматорську уламками засобів ураження й вибуховими хвилями було пошкоджено понад 20 домогосподарств й автомобіль.

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«Прокурори на місцях вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше руйнування після ракетного обстрілу прифронтових міст показали донецькі рятувальники.

Фото і відео прокуратури Донецької області

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