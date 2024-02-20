Брітні Спірс, яка колись на 55 годин виходила заміж, спростувала чутки про роман зі своїм хатнім робітником. Раніше ЗМІ писали про стосунки співачки з Полом Річардом Солізом. Нібито роман з бойфрендом з кримінальним минулим став приводом для її розлучення з чоловіком Семом Асгарі.

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Спірс, опублікувавши в Інстаграм чергове відео з танцем (з тих, що викликають занепокоєння її шанувальників), розповіла про особисте життя і натякнула, що жодних стосунків у неї зараз немає.

Спірс та Соліз

«Я безнадійний романтик, який вважає, що бути самотньою це здорово», — написала співачка.

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Раніше інсайдер видання Us Weekly повідомляв, що вона продовжує зустрічатися з Солізом. За його словами, вони часто їздять разом до Санта-Барбари і він проводить «дві чи три ночі на тиждень» у неї вдома.

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«Їй не подобається, коли він йде», — зазначило джерело, відзначаючи, що чоловік повинен проводити час також і зі своїми дітьми. За його словами, Брітні з ними теж познайомилася та «сподобалася» їм.

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Зазначимо, що Брітні Спірс вийшла заміж за Сема Асгарі у червні 2022 року, на весіллі були зіркові гості, у тому числі Періс Хілтон та Мадонна. Влітку минулого року стало відомо про їхнє розлучення з ініціативи Асгарі. Приводом нібито стало те, що Брітні Спірс зрадила чоловіка з одним з домашніх працівників в їхньому будинку в Каліфорнії, і Асгар має відеозапис, який це підтверджує. Крім того, співачка, яка, за словами інсайдерів, перебуває у «тендітному та гіперсексуалізованому стані», попросила робітника зняти її оголеною.

Після розриву стосунків з Асгарі, Брітні Спірс часто викладала фотографії у компанії невідомих чоловіків.

А своє розлучення з Асгарі Спірс також прокоментувала на тлі чергового танцю.

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