«Забагато випила»: ЗМІ нагадали, як виник 55-годинний шлюб Брітні Спірс

Брітні Спірс, яка нещодавно відповіла на коментар Джастіна Тімберлейка про «неповагу», завжди перебуває в центрі уваги. За плечима американської співачки три шлюби. Вперше вона вийшла заміж 3 січня 2004 року в Лас-Вегасі. Тоді вона спонтанно сказала «так» своєму другові дитинства Джейсону Александеру. Через 55 годин шлюб було скасовано.

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Рівно 20 років тому Брітні Спірс прилетіла до Лас-Вегаса з друзями на Новий рік. Компанія провела там п'яні вихідні. У своїх мемуарах «The Woman in Me», які продаються з минулого року, вона вперше відкрито розповідає про ті події. «Як це буває, коли тобі за двадцять і ти занадто багато випила. Я опинилася в ліжку з одним зі своїх старих друзів — другом дитинства, якого знала завжди. На третій вечір ми обидва повністю п'яні. Я навіть не пам'ятаю того вечора, але, наскільки я можу пригадати, ми лежали в готельному номері і дивилися фільми до пізньої ночі, перш ніж у нас з'явилася блискуча ідея поїхати до маленької білої весільної каплиці о пів на четверту ранку», цитує зірку видання t-online.

Однак спонтанний зв'язок має мало спільного з глибокими почуттями. У своїй книзі співачка пояснює: «Ми з ним не були закохані. Я просто була страшенно п'яна — і, напевно, дуже знуджена своїм життям на той момент».

Для Брітні все це було трохи забавою, чимось, що могло статися від надлишку. Однак її сім'я тоді дивилася на це по-іншому і наступного дня прилетіла до Лас-Вегаса, щоб побачити Спірс.

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«Вони дивилися на мене очима, повними люті», — згадує вона.

Рідні переконували її розірвати шлюб. Що, зрештою, й сталось.

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Нагадаємо, раніше в мережі показали майже дорослих синів Брітні Спірс — 18-річного Шона Престона і 17-річного Джейдена Джеймса. До речі, саме старшому синові Брітні її недавні одкровення у мемуарах «Жінка в мені» далися найважче. Обидва хлопчики були просто спустошені та «вбиті горем», дізнавшись, що відбувалося в житті їхньої зіркової мами, але Шону довелося особливо непросто. Інсайдери вважають, що возз'єднання Спірс з дітьми може серйозно ускладнитися через видання книги.

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