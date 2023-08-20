«Я більше не могла терпіти біль»: Брітні Спірс вперше прокоментувала розлучення із Семом Асгарі (відео)

Брітні Спірс вперше порушила мовчання з приводу розлучення із Семом Асгарі. 41-річна співачка зізналася в Instagram, що вона «трохи шокована». Ці слова Спірс записала на відео, демонструючи своїм 42 мільйонам передплатників черговий танець. Таку манеру спілкування з шанувальниками Брітні обрала торік.

«Чесно кажучи, я більше не могла терпіти біль! Якимось телепатичним способом я отримую так багато повідомлень від друзів, які зігрівають моє серце, і я дякую вам!!!» — сказала Спірс.

«Я занадто довго грала, і мій Instagram може здатися ідеальним, але це далеко від реальності, і я думаю, що ми всі це знаємо!» — додала вона.

Брітні обіцяє шанувальникам залишатися сильною і вірити в кохання, хоча її 14-місячний шлюб із Семом зруйнований.

«У будь-якому випадку, хорошого дня і не забувайте посміхатися!» — заявила співачка на прощання.

Ініціатором розлучення став 29-річний Асгарі. Він стверджує, що намагався щосили допомогти Спірс. І це не його вина, що їхнє сімейне життя зруйноване. Повідомити будь-які подробиці Сем відмовився. Як вважають західні ЗМІ, він не хоче говорити не тому, що виявляє шляхетність, а тому, що йому забороняє це шлюбний контракт. Якщо Асгарі порушить цю умову, він ризикує залишитися без копійки.

Наразі він по праву претендує на мільйон доларів. Згідно зі шлюбним контрактом, Спірс пообіцяла виплатити Асгарі у разі розлучення по мільйону доларів за кожні два роки, що вони проживуть у законному шлюбі. Вони зіграли весілля 14 місяців тому.

Шлюб Брітні та Сема тривав рік і два місяці

Однак, за чутками, Сем має намір добиватися значно більших виплат від Брітні. Щоправда, сам він це категорично заперечує.

Проте американські ЗМІ навперебій повідомляють, що адвокат Асгарі вже приготував необхідні документи і вимагатиме для свого клієнта щонайменше 10 мільйонів доларів компенсації.

Асгарі розраховує отримати від Брітні щонайменше 10 мільйонів доларів компенсації

Підстави для цього хай і не стовідсоткові, але є. Річ у тім, що будинок, у якому Спірс та Асгарі проживали разом, був куплений ними вже після весілля приблизно за 15 мільйонів доларів. І хоча левову частку заплатила Брітні, Сем може спробувати відсудити половину.

Крім того, він, як повідомляється, вимагатиме, щоб колишня дружина повернула йому обручку. Коли Сем зробив пропозицію Брітні у вересні 2021 року, він подарував їй платинову обручку з діамантами. Прикрасу створив ювелір Роман Малаєв.

Він віддав обручку Асгарі безплатно. Це — відомий факт. Ювелір розраховував на широку рекламу і був упевнений, що його щедрість з лишком окупиться.

Той факт, що обручка не коштувала Сему ні цента, не скасовує цінності ювелірного виробу. Перстень Forever Diamonds NY прикрашений діамантом круглого огранювання вагою 4 карати в платиновій оправі та солітером. На внутрішній стороні вигравіруване слово Lioness (Левиця). Так Асгарі називав Спірс.

Інсайдери з оточення співачки стверджують, що Брітні готова повернути Сему обручку, не чекаючи на суд. У неї достатньо діамантів, і вона не потребує цього подарунка.

Але Спірс наполягає на тому, щоб з нею залишилися два собаки, яких їй теж подарував Асгарі.

Щодо причин розлучення, то офіційних коментарів не було. Сем вказав у позові затертий вислів — «непереборні протиріччя».

Інсайдери називають дві причини. Про першу неодноразово повідомлялося раніше — Асгарі скаржився друзям, що Спірс часто розпускає руки. Йому доводиться боронитися. Кілька разів їх навіть рознімали охоронці. А одного разу дружина вдарила Сема в око, коли він спав. У нього потім довго не сходив синець. Це насильство так його дістало, що він винайняв собі житло і лише зрідка навідувався додому.

Друга причина була названа лише зараз. Нібито Асгарі запідозрив дружину у зраді. Одного разу він застав Спірс за тим, як вона оголена позувала асистенту. Цього молодика Брітні сама найняла на роботу. І хоча вона запевняла Сема, що ці фото та відео нічого не означають, він їй не повірив.

Тим часом стала відома дата виходу мемуарів Брітні Спірс, які не на жарт стривожили колишніх чоловіків зірки.

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