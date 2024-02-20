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Події

У центрі Києва сталася стрілянина у готелі: чоловік отримав поранення

14:43 20 лютого 2024
поліція

У вівторок, 20 лютого, в центрі Києва сталася стрілянина. Стріляли у готелі у Печерському районі столиці, повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці вияснили, що між двома відвідувачами готелю виник конфлікт, у результаті якого один з чоловіків завдав удару іншому, а потім дістав травматичну зброю і здійснив постріл.

«Потерпілий отримав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу», — йдеться в повідомленні.

Як додали в поліції, конфлікт між чоловіками виник раптово. За скоєне підозрюваному загрожує до семи років увʼязнення.

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«Ним виявився уродженець Львівщини, 1998 року народження», — констатували правоохоронці.

Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Експерти вилучили з місця події речові докази.

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За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Нагадаємо, на початку лютого у Нікополі Дніпропетровської області серед вулиці невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови. Посадовець загинув на місці.

Поліція оперативно затримала місцевого мешканця, який стріляв у чиновника. Його взяли під варту.

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