Вимагали 60 тисяч доларів за двох полонених воїнів ЗСУ: правоохоронці затримали ділків, які наживались на біді родичів

СБУ у Києві затримала двох чоловіків, які видурювали гроші у родичів українських військовополонених, обіцяючи обмін.

За даними спецслужби, ділки вимагали 60 тисяч доларів США у родичів двох полонених воїнів ЗСУ.

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Фігуранти обіцяли передати гроші учасникам окупаційних угруповань рф для включення військовополонених до «списків обміну».

За наявними даними, зловмисники мали зв’язки серед бойовиків та дистанційно отримували від них інформацію про українських полонених. При цьому повертати воїнів ЗСУ додому учасники «схеми» не збирались, зазначили у спецслужбі.

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Для переконливості при спілкуванні з родичами полонених українських бійців ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів.

Служба безпеки поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх під час передачі останнього «траншу».

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У ході обшуків в оселях затриманих вилучено підроблені посвідчення правоохоронних органів, візитну картку представника російської «неурядової» організації, «розцінки» за конфіденційну інформацію про громадян України та інші речові докази.

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Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

«Звертаємо вашу увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади!

Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за „визволення“ родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених: +38 067 650-83-32 , +38 098 087-36-01 або на електронну адресу [email protected]»,— йдеться у повідомленні.

Як повідомляли «ФАКТИ», 8 лютого Україна повернула з полону ще 100 воїнів, серед яких більшість захисників Маріуполя.

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