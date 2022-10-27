В Україні активізувалися шахраї, які «заробляють» на родичах полонених, — СБУ

Під час війни активізувалися не тільки шахраї, які обіцяют громадянам «соціальну допомогу», а натомість заволодівають їхніми грошима, а й такі, які спекулюють на дуже чутливому питання — полонених.

Як передає armyinform, про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

«СБУ бачить одну досить негативну і навіть загрозливу тенденцію, що стосується теми військовополонених. Служба безпеки фіксує зростання шахрайства — шахрайських схем, пов’язаних із родичами військовополонених», — зазначив він.

Шахраї телефонують близьким полонених та пропонують допомогти, якщо люди готові їм заплатити. Їхні розцінки залежать від емоційного стану родичів бійців.

Служба безпеки, яка проводить досудове розслідування, встановила, що аферисти пропонують, зокрема, дати змогу поговорити з нібито полоненим по телефону. За це вимагають від 10 до 50 тисяч гривен. Допомогу у «звілненні» з полону оцінюют в 50−200 тисяч гривень, а за «повернення тіла» загиблого — близко 10 тисяч гривень.

Антон Дехтяренко зазначив, що шахраї, отримуючи гроші, зникають. Або ж видумують нові приводи, аби рідні полонених платили ще і ще.

Аферисти моніторять соцмережі, збираючи інформацію про зниклих безвісти та загиблих, а також про їхніх близьких. Ці дані вони використовують під час розмов з рідними полонених. Зазвичай телефонні шахраї перебувають на тимчасово окупованих територіях, а спільники беруть людей, які знаходяться на підконтрольній уряду території. Останні безпосередньо займаються пошуком інформації, допомагають здійснювати дзвінки на інші маніпуляції.

В СБУ вчергове зазначили, що питання звільнення полонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади.

Українцям, які зіткнулися з шахраями, рекомендують:

не надавати інформацію про полоненого і власні персональні дані нікому, окрім державних органів;

у разі, якщо вам зателефонували з такими пропозиціями, звертайтеся на гарячу лінію Служби безпеки України за номером 0 800 501 482.

«СБУ активно працює у цьому напрямку і вже затримала декількох шахраїв. Закликаємо вас бути пильними і користуватися виключно офіційними джерелами інформації», — наголосив Артем Дехтяренко.

Раніше директорка департаменту рекрутації міжнародної компанії з працевлаштування Ганна Джоболда попереджала, що шахраї також наживаються на людях, які шукають роботу за кордоном. Аферисти можуть взяти гроші за оформлення документів, а потім просто не виходять на зв'язок, або допомогти прибути за кордон, проте згодом надають роботу з іншими, гіршими умовами.

Фото Pixabay

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