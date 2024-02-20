Офіційно незаміжня: відьма пояснила, чому Леся Нікітюк не може знайти собі чоловіка

Попри те, що користувачі мережі постійно чують від популярної телеведучої Лесі Нікітюк про те, що вона начебто закохалась або збирається заміж, серце зірки зараз вільне.



Це стверджує відьма Марія Тиха, яка зробила розклад на багатьох популярних людей на своєму Youtube-каналі.

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За словами Марії, у Нікітюк зараз немає офіційних стосунків, хоч час від часу вона має якісь короткі зв'язки. Постійного ж партнера у телеведучої немає — і причина цього знаходиться у дитячих роках Лесі.

«У Лесі Нікітюк нікого немає. Карти показують, що у неї є дитячі проблеми — або якесь родове опрацювання, або щось пов'язане з мамою. Таке буває, коли дівчинка росте без батька», — вважає Тиха.

Навіть всупереч бажанню вийти заміж, цього в поточному році навряд чи станеться.

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Зазначимо, що телеведуча незаміжня. У 2017 році Леся повідомила публіці, що виходить заміж за свого сусіда. Але через два роки стало відомо, що весілля не буде. Після цієї історії Нікітюк тільки жартує з приводу свого особистого життя. Ніякої конкретики вона не озвучує.

Водночас сама Нікітюк посилено показує, що зовсім не проти стати одруженою. А її відверті фотосесії викликають захват не тільки у колег-жінок, але й у відомих шеф-кухарів.

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