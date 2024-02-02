«Це підпал!»: мережа відреагувала на відверті фото Лесі Нікітюк
Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яку нещодавно викрила мережа, знову викликала емоційні коментарі під своїми світлинами. Нікітюк, відома своїми провокаціями у соціальній мережі, виклала фото, на яких з одежі на неї тільки шкірянка та туфлі на високих підборах. Світлини Леся супроводила текстом, в якому розмірковувала про чоловіків.
«Люди кажуть, що чоловіки бояться сильних дівчат, — написала Нікітюк. — Але то люди кажуть, від чоловіків не чула жодного разу… бо вони кудись тікали».
Нікітюк додала, що присвячує допис всім сильним, красивим і впевненим у собі дівчатам.
На фото першими відреагували колеги Лесі по шоубізнесу. Співачка Тетяна Решетняк написала: «Ти дуже красива», а акторка Наталка Денисенко додала: «Розкішна». Популярний кухар Володимир Ярославський поставив під дописом Нікітюк вогники, та лише написав: «Ммммм».
«Це підпал, Леся — ти Богиня!» — підтримали ведучу дописувачі, звертаючи увагу на її довгі ноги.
«Самі довші ноги України ці та Полякової», — вирішили коментатори.
Однак не всі шанувальники Нікітюк з захватом сприйняли її відверті фото.
«Це не впевненість, це відсутність жіночої гідності», — прокоментували пост ведучої. «Чому дівчата оголюються? - задалися питанням у відповідь. — Впевненості не вистачає?»
Раніше «ФАКТИ» писали, що відомий телеведучий пересадив волосся на голові.
Фото: Instagram291