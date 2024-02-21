Співачка REYA випустила акустичну версію ремейку хіта «Любий, кохай мене»

Співачка та героїня фільму «Довга Доба» Алана Бадоєва — REYA (Анастасія Рей), яка випустила вірусний трек про токсичне кохання, презентувала акустичну версію свого ремейка на відомий хіт гурту SMS «Любий, кохай мене», що отримав популярність наприкінці нульових.

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Ремейк «Любий, кохай мене» завірусився в мережі торік напередодні Дня закоханих та встиг потрапити в українські чарти Spotify, Apple Music та Shazam й вже зараз налічує понад 700 000 переглядів кліпу в YouTube, що на 500 000 переглядів більше за оригінал від гурту SMS.

Вже зараз ремейк перетнув відмітку 550 000 прослуховувань в Apple Music, понад 300 000 прослуховувань в Spotify та більш ніж 10 000 знятих відео у TikTok. Саме тому співачка підготувала до Дня святого Валентина більш романтичну версію пісні «Любий, кохай мене».

«Наш офіційний ремейк вийшов наприкінці 2022 року, але почав набирати популярність саме 12 місяців тому, напередодні Дня закоханих. Ідея зробити оновлену, більш романтичну версію з’явилася у мене та мого менеджменту випадково. Ми не могли пройти повз того розуміння, що зробимо помилку, якщо не спробуємо на річницю популярності ремейку залишити просто трек про сексуальність і не зробити версію із романтичним вайбом саме для закоханих», — розповідає Анастасія Рей.

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«Любий, кохай мене» від REYA — це історія про бажання, що об’єднує всіх, хто наразі чекає на зустріч зі своїми коханими. Як і більшість романтичних пісень, вона поєднує в собі всі прояви цього почуття — від «метеликів у животі» до палкої пристрасті. І нагадує, що у кохання є безліч відтінків, які живуть в кожному з нас.

«У минулій своїй версії я підкреслила сексуальність пісні, аби трохи відійти від оригінального звучання. Зараз же з акустичною версією, я хочу дати українцям романтики та бажаю, щоб в кожного з нас була людина, якій ти скажеш: „Кохаю тебе зранку й до ночі“. Навіть в наших сьогоднішніх реаліях, коли слова кохання говорять телефоном», — коментує REYA.

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Нагадаємо, що секс-символ TikTok знявся у новому кліпі української співачки.

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