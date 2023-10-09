Виконавиця римейку «Любий, кохай мене» презентувала вірусний трек про токсичне кохання

Нещодавно «ФАКТИ» повідомляли, що українська співачка KOLA опинилася в епіцентрі подій в Ізраїлі. А в Україні співачка REYA (Анастасія Рей) випустила свій новий трек «Замок з піску» про токсичне кохання. На відміну від минулого сексуального релізу «Любий, кохай мене», який встиг побувати в українських чартах Spotify, Apple Music та Shazam, новий реліз знайомить нас з реаліями нашого життя.

За словами артистки, «Замок з піску» — це історія токсичного кохання, породжена порожніми обіцянками про краще майбутнє, що призводить до замкнутого кола сварок і розлучень.

«Кожен відчуває біль від розставання з коханою людиною, але настає момент, коли відносини між двома закоханими не виправдовують очікувань й розлітаються, як пісок за вітром. Кожна людина іноді може думати вухами та візуальною картинкою, а не головою, чекаючи спершу не дій, а красивих й пустих слів», — коментує REYA.

В однойменному відеокліпі екранізований метафоричний шлях дівчини, яка потрапляє у свій внутрішній світ й починає стикатися зі своїми внутрішніми демонами, які ховаються за масками танцівників.

«Моя героїня кліпу, як і більшість людей, починає копатися у своїх думках, тікаючи від внутрішніх демонів. Але одно разу в паралельній реальності вона бачить їх віч-на-віч. Вона сама намагається побороти свої ж думки й сумніви, але змогла це зробити, коли відчула теплі обійми коханої людини — символ безпеки для кожного з нас», — додала Анастасія.

До слова, минулий реліз від REYA, це римейк відомого хіта гурту SMS «Любий, кохай мене», що бувв популярним наприкінці нульових. Вже зараз нова версія хіта налічує понад 500.000 прослуховувань в Apple Music та більш ніж 200.000 в Spotify.

Раніше повідомлялося, що секс-символ TikTok знявся у новому кліпі української співачки.

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