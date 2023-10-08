Секс-символ TikTok знявся у новому кліпі української співачки (відео)

В новому відео Уляни Ройс, заснованому, як і в пісні «8 колір» на реальних подіях особистого життя співачки, знявся один із найзавидніших холостяків країни — OSTROVSKYI. Пісня «Так просто буває» — це можливість зазирнути у новий етап творчості артистки. Це пісня про наш невідʼємний етап життя, проходячи який, ми стаємо свідомішими, уважнішими до себе та своїх почуттів та емоцій.

Сингл є першим треком, який підводить слухачів до майбутнього україномовного альбому у стилі hyperpop. За словами Ройс, їй було цікаво поекспериментувати зі звичним для українського шоубізнесу стилем «pop» та урізноманітнити його звучання додавши в трек більше несподіваних музичних прийомів.

Уляна Ройс і OSTROVSKYI у пісні «Так просто буває»

Сам трек поєднує поп та електронну музику, дивує наявністю сюрреалістичних звуків.

«Цей жанр багатогранний і саме він відображає для мене поняття „молодість“. Це коли ти різний, яскравий, місцями дивакуватий і незрозумілий, а місцями близький та свій, — коментує артистка. — „Так просто буває“: нерозділене кохання, тяжіння до людини, з якою немає майбутнього, марні розмови з собою — все це так просто буває. Коли нестерпно боляче, коли здається, що ти сам на сам зі своїми думками, коли все, що ти можеш, це лише спостерігати зі сторони — все це так просто буває».

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