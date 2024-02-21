Координує національні оборонні програми та створює нові міжнародні кооперації: NAUDI звернулася до ВАКС щодо Пашинського

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до Вищого антикорупційного суду із закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств ОПК.

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«За його участі започатковувалися програми ракетних комплексів «Нептун» та «Вільха›, артилерійських систем «Богдана», нових зразків бронетехніки, мінометів, боєприпасів, БпЛА, РЛС та засобів РЕБ», — наголосили в асоціації.

Автори звернення зазначають, що Сергій Пашинський постійно працював над розвитком оборонного потенціалу України — і як колишній виконувач обов’язків глави Адміністрації Президента, і як голова Комітету з питань національної безпеки I оборони, і бувши головою Наглядової ради «Укроборонпрому», а також після закінчення повноважень народного депутата.

«Основні питання, якими він опікується на цій посаді: • створення рівних умов для вітчизняних приватних та державних підприємств на ринку озброєння • релокація та захист підприємств • започаткування нових розробок з міжнародними партнерами • зміна законодавчої бази • підтримка наукового потенціалу оборонної індустрії • вдосконалення системи підготовки кадрів для підприємств ОПК», — перерахували автори.

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Підприємства-учасники Асоціації є найбільшими постачальниками та виробниками боєприпасів, РЛС, засобів РЕБ, БпЛА, мінометів, артилерійських систем, оптичних приладів в Україні.

В Асоціації підкреслили, що маючи професійне бачення, законодавчий і державницький досвід, довіру серед керівництва Сил оборони та родів військ, значну міжнародну підтримку, Сергій Пашинський є одним із найбільших двигунів розвитку нового озброєння та збільшення обсягів виробництва.

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«У своїй діяльності Сергій Пашинський відстоює принципи прозорого ціноутворення та ефективного використання державних коштів», — йдеться в тексті.

Звернення підписали керівники оборонних виробників — «Укрспецсистемс», «ЮЕЙ ДЕФЕНС», «НВП СПАЙТЕК», «Українська бронетехніка, «ЕЙРЛОДЖИКС», «Термал Віжн Текнолоджис», «Радіонікс», «Трител», «СЕЕ», «Квертус», «Укртак», «Реформ», «НВП «АСУ», «Авіасервіс-Київ», «Енергія 2000»

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Нагадаємо, 12 лютого НАБУ та СБУ провели обшук у помешканні голови Асоціації Сергія Пашинського. Йому було оголошено підозру в рамках кримінального провадження «у справі Курченка», зареєстрованого десять років тому.

На думку самого Пашинського, справу проти нього активізували після його звернення в НАБУ щодо розкрадання 240 мільйонів євро.

Крім того, днями голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Сергій Пашинський звернувся у відкритому листі до премʼєр-міністра Дениса Шмигаля та Уряду щодо катастрофічної ситуації із захистом інформації про оборонні підприємства у відкритих реєстрах під час війни.

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