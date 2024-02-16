Голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський звернувся у відкритому листі до премʼєр-міністра Дениса Шмигаля та Уряду щодо катастрофічної ситуації із захистом інформації про оборонні підприємства у відкритих реєстрах під час війни.

ВІДЕО ДНЯ

«Будь-хто через відкриті дані може дізнатися, де будуватиметься завод із виробництва ударних БПЛА, а заплативши невелику суму за доступ до митної бази — отримати інформацію, хто і звідки завозив 120 мм мінометні постріли для українських Сил оборони», — наголосив він.

У своєму листі він наводить приклади того, як абсолютно безплатно будь-хто може дізнатися про місце будівництва заводу «всесвітньо відомих» БПЛА.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«NAUDI змушена констатувати, що за три місяці з дати нашого першого звернення, а також кількох повторних звернень безпосередньо до міністерств, ситуація й досі не зрушила з мертвої точки», — наголосив Пашинський.

За його словами, поки на розгляді центральних органів влади перебуває розв'язання питання обмеження доступу до реєстрів, країна вже має випадки ракетних обстрілів релокованих у західні регіони країни підприємств ВПК, дані про оренду земельних ділянок яких із дуже точними координатами з’явилися в Земельному кадастрі.

РЕКЛАМА

«Доступ до реєстрів потрібно обмежити, і зробити це негайно. NAUDI підіймає це питання вже чотири місяці поспіль — зверталися і до РНБО, і до Служби безпеки України, і до Кабінету міністрів. Усі відомства визнають важливість проблеми, але час іде, а фактичної реакції досі немає. Така ситуація є неприпустимою, вона безпосередньо впливає на стан обороноздатності нашої держави», — наголосив він.

Нагадаємо, колишньому народному депутату України Сергію Пашинському вручили підозру. Активацію справи 2014 року Пашинський пов’язує зі спробою окремих осіб завищити ціни на оборонні контракти, яким він став на заваді. Мова йде про розкрадання 240 мільйонів євро.

227

Читайте нас у Facebook