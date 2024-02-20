Важлива людина для українського ВПК: експерти про Пашинського

Арешт Сергія Пашинського, якому днями вручили підозру, може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а блокування рахунків компаній, які входять до Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України — зупинити це постачання. Про це йдеться у матеріалі «Forbes Ukraine».

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«Він дуже якісний комунікатор між виробниками зброї та урядом», — говорить про Пашинського один з колишніх посадовців Міноборони.

На думку ексдепутата, ветерана українсько-російської війни, командира роти БПЛА Ігоря Луценка, ця ситуація може негативно вплинути на поставки зброї на фронт.

«Він — організатор процесів, людина, яка намагається зрушити з місця інертну бюрократичну систему в армії, — прокоментував Ігор Луценко. — Керівники оборонних підприємств, на жаль, часто не мають такої сміливості та активності, як він. Ця спільнота здебільшого пасивна й неорганізована. Тому усунення його від процесів матиме дуже негативні наслідки».

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Нагадаємо, до Національної асоціації підприємств оборонної промисловості входять 50 різних виробників. Вони виробляють зброю кількох типів, яка сьогодні критично необхідна ЗСУ: БПЛА та засоби протидії БПЛА, артилерійські системи, різні типи мінометів та боєприпаси до них, бойові броньовані машини, системи наведення для ракет.

Лідери думок, ветерани російсько-української війни публічно підтримали Сергія Пашинського. У своєму зверненні, яке підписало більше тисячі діячів, вони нагадали, що завдяки активним діям екснардепа розпочато виробництво важливої зброї, а також нагадали, що він вивіз з Києва «Стугни» та «Корсари» у перші дні повномасштабного вторгнення та відправив цю зброю на фронт.

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Як писали ФАКТИ, 13 лютого колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводився у справі щодо передачі «палива Курченка» державі.

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