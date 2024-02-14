Справу проти голови асоціації виробників зброї активізували після його звернення в НАБУ щодо розкрадання 240 мільйонів євро

Наприкінці 2023-го року стартував новий етап укладання договорів щодо постачання зброї, але ціни намагалися завищити в півтора-два рази. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський.

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«З'явилася ціла концепція в людей, які за цим стоять, щоб завищити ціну на шести контрактах на 240 мільйонів євро. Це конкретна сума. Я розумів, що якщо це станеться, то не буде ні цих боєприпасів, ні цих грошей. Власне, тому — і це сумно казати — справу проти мене ініціювали після того, як я неодноразово спілкувався з керівництвом і детективами НАБУ саме з питання запобігання корупції», — сказав Пашинський.

Він також повідомив, що наприкінці літа 2023 року в росії організували цілу спецоперацію з блокування постачань боєприпасів до України.

Вони прогнозували, що ані європейські, ані американські заводи так швидко на великі потужності у виробництві боєприпасів не вийдуть. Тож росіянам залишалося закрити канали постачання, які мали потужності виробництва необхідних Україні боєприпасів.

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«Мені достеменно відомо, що публікація The New York Times була ініційована, щоб запустити процеси всередині України. Адже в самій статті в питаннях до мене журналіст вказує, що „ми знаємо, що у вас найнижчі ціни“ (у компаній з Асоціації). Ця стаття не звинувачує мене в корупції, вона каже одне: боєприпаси рухаються за складною схемою. Так, я підтверджую, — за складною, тому що ми не можемо в деяких країнах купляти напряму, а купуємо через посередників — країн — членів НАТО, як-от Польща, Чехія, Словаччина», — додав Пашинський.

За його словами, уже в серпні українські спецслужби мали достеменну інформацію про спеціальні донесення, в яких було написано «через корумпованих агентів впливу в правоохоронній системі треба ліквідувати оцей канал постачання». А саме: заблокувати діяльність голови Асоціації, який лобіює найнижчі ціни на боєприпаси від компаній — членів Асоціації на рівні Міністерства оборони, Генерального штабу та ЗСУ.

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«Після статті у The New York Times з'явилася купа фейкових кримінальних справ. Усе було дуже гучно, але зійшло нанівець. І компанії-члени Асоціації зараз більш-менш працюють у рамках того маленького бюджету, на який хочуть накласти свої брудні руки корупціонери від оборонки», — наголосив Пашинський.

Раніше стало відомо, що колишньому народному депутату України Сергію Пашинському вручили підозру.

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