За другий рік війни зросла кількість біженців, які не бажають повертатися до України, — дані опитування ООН

Деякі українці, які рятувалися від війни та виїжджали за кордон, поверталися на батьківщину, але незабаром знову виїжджали назад. Такі процеси, зокрема, фіксувалися у Польщі.

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Наразі майже 6,5 мільйона українців шукають притулку за кордоном, а близько 3,7 мільйона людей залишаються вимушеними переселенцями всередині країни, пише unhcr.org.

Згідно з попередніми даними нещодавнього дослідження УВКБ ООН (Агенції ООН у справах біженців), більшість опитаних українських біженців та вимушених переселенців (65 і 72 відсотки відповідно), як і раніше, висловлюють бажання колись повернутися додому. Однак ця частка знизилася, люди все частіше стали говорити про невпевненість у зв'язку з війною, що триває.

Дослідження УВКБ ООН «Життя в очікуванні: наміри та перспективи біженців, біженців, які повернулися, та внутрішньо переміщених осіб з України», ґрунтується на інтерв'ю, проведених у січні та лютому 2024 року. В опитуванні взяли участь 9900 українських біженців, ВПО, а також ті, хто повернувся в Україну.

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Опитані переміщені особи назвали переважну відсутність безпеки в Україні основним чинником, що перешкоджає їхньому поверненню, тоді як інші проблеми включали відсутність економічних можливостей і житла. Серед біженців, які повернулися, опитаних в Україні, більше половини — 55 відсотків — повідомили, що можливостей працевлаштування було менше, ніж вони думали.

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Більша половина біженців — близько 59 відсотків — вказали, що вони можуть бути змушені повернутися додому, навіть якщо це не їхній кращий вибір через війну, що триває, якщо вони продовжать стикатися з проблемами в країнах, що приймають, переважно пов'язаними з можливостями працевлаштування та правовим статусом.

Зазначається, що зараз дедалі більше біженців здійснюють короткострокові візити до України — близько 50 відсотків порівняно з 39 відсотками минулого року — здебільшого для того, щоб відвідати членів родини, а також для перевірки майна.

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Наголошується, що минулого місяця ООН і партнери звернулися із закликом виділити загалом 4,2 мільярда доларів для підтримки потерпілих від війни спільнот в Україні, а також українських біженців і спільнот, що їх приймають, в регіоні протягом 2024 року. Загалом плани спрямовані на підтримку близько 10,8 мільйонів людей.

Нагадаємо, що раніше радник керівника Офісу президента України та колишній нардеп Сергій Лещенко заявляв про необхідність припинення допомоги українським біженцям щоб ті поверталися додому.

Фото Pixabay

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