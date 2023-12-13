Біженці, які повернулися на батьківщину, знову перебираються до Європи: експерти назвали причини «втечі» з України

Кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, вперше зросла з березня 2023 року. На кінець жовтня цього року цифра перевищила позначку у 957 тисяч осіб, що свідчить про зміну попередньої тенденції до зниження. Про це повідомляє Міграційна платформа EWL з посиланням на дані Євростату, інформує thepage.ua.

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У жовтні кількість українських біженців у Польщі зросла приблизно на 2 тисячі осіб порівняно з вереснем. У березні 2023 року їхня кількість становила 995 тисяч осіб і поступово зменшувалася.

«Кілька місяців тому спостерігалося збільшення числа громадян України, які виїжджають з Польщі. Втім, зараз ця тенденція починає змінюватися. З урахуванням наближення холодних місяців, війни та наростаючих атак росії на енергетичну інфраструктуру України, ми відзначаємо зростання кількості біженців. Крім того, в кінці року в Польщі традиційно збільшується кількість вакансій у сферах логістики чи електронної комерції, що відкриті для осіб без досвіду та знання мови», — коментує дані прессекретар Міграційної платформи EWL Анатолій Зимнін.

Експерт вважає, що зазначені обставини можуть сприяти збереженню тенденції напливу біженців до Польщі. Але найближчі місяці покажуть, у якому напрямку розвиватиметься ситуація.

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Дані Євростату свідчать, що в усьому Європейському Союзі спостерігається збільшення кількості громадян України, які перебувають під тимчасовою охороною. У жовтні 2023 року ця кількість перевищила 4,162 млн осіб, що є зростанням на понад 50 тисяч протягом місяця.

Основними країнами ЄС, в яких українці отримали тимчасовий захист, були: Німеччина (1,176 млн), Польща (0,957 млн), Чехія (0,364 млн).

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Як заявила співробітниця Міжнародного валютного фонду Сана Надім, після закінчення повномасштабної війни росії проти України понад 2 млн українських біженців назавжди залишаться за кордоном, пише gazeta.ua.

«Мігрантам потрібен час, щоб повернутися в Україну. Таким чином, ми очікуємо лише невелику частку притоку наступного року», — сказано в прогнозі МВФ.

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До кінця прогнозованого періоду — 2027 року — відбудеться чистий негативний відтік 2 млн осіб відносно довоєнного сценарію, додали там.

Як писали «ФАКТИ», українським біженцям, які стали батьками в Польщі, виплатять по тисячі злотих, а в Чехії продовжать тимчасовий захист для біженців та сприятимуть їхньому добровільному поверненню в Україну.

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