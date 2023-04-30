Трагедія в Одесі: мати з маленькою донькою випали з балкона на 16-му поверсі

В Одесі, де нещодавно вбивця вистрибнув з вікна 8-го поверху, сталася жахлива трагедія — там з вікна орендованої квартири на Французькому бульварі, розташованої на 16 поверсі житлового будинку, випали молода жінка з дитиною.

На місці трагедії

Тіла 34-річної жінки та 2-річної дитини були виявлені 29 квітня у дворі будинка.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції Одещини, чоловік жінки (він же батько дитини) в цей час був на роботі.

У поле зору поліції подружжя не потрапляло і на обліку у службі у справах дітей сім’я також не перебувала, тож попередньо подію кваліфіковано як нещасний випадок.

Наразі слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції встановлює всі обставини трагічної події.

Водночас у соцмережах очевидці повідомляють, що дівчинка нібито потягнулася на балконі за повітряною кулькою, а жінка — за дитиною. Місце події було оточено правоохоронцями, туди не підпускали навіть жителів будинку, щоб не дивились на загиблих.

Нагадаємо, у березні вже на Київщині 29-річна жінка викинула двомісячного сина з вікна своєї квартири, яка розташована на п'ятому поверсі. Як зазначають свідки, на момент приїзду медиків дитина ще була жива, але згодом померла від травм.

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