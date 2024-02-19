Тиснули на жалість: під приводом збору грошей для хворих дітей аферисти виманили в українців 12 мільйонів гривень

В Україні триває боротьба з шахрайством. Поліцейські ліквідували злочинну організацію, яка під виглядом благодійної допомоги хворим дітям ошукувала громадян. Про це повідомили в Національній поліції України.

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Для реалізації злочину аферисти відкрили три шахрайські кол-центри у Житомирі, до роботи в яких залучили понад 40 операторів. За кожним з них була закріплена власна легенда: одні представлялись волонтерами і виманювали гроші під приводом допомоги дітям з інвалідністю, інші — дитячим будинкам та малозабезпеченим сім’ям. Таким чином їм вдалося видурити більш ніж 12 мільйонів гривень.

«Оперативники Департаменту карного розшуку встановили організаторку оборудки — 37-річну мешканку Києва, яка залучила і чітко розподілила ролі в злочинній організації серед шістьох мешканців Житомира, включаючи рідну сестру. Так, для переведення отриманих незаконним шляхом коштів у готівку спільники використовували фіктивних фізичних осіб-підприємців, які надавали юридичні і консультаційні „послуги“ та товариства з обмеженою відповідальністю, які займалися продажем будівельних матеріалів й інших товарів чи послуг, які до благодійних фондів не мали жодного відношення», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що для того, щоб увійти в довіру до потенційних благодійників, шахраї використовували історії і фото реальних хворих дітей та малозабезпечених осіб.

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«Наприклад, скориставшись складним матеріальним становищем матері двох дітей з інвалідністю, шахраї зібрали на реабілітацію дітей понад 400 тисяч гривень, а родині передали лише 20 тисяч. Решту присвоїли собі. На території Київської та Житомирської областей провели 35 санкціонованих обшуків, у ході яких слідчі Нацполіції вилучили мобільні термінали, комп"ютерну техніку, печатки благодійних фондів та інші знаряддя і засоби вчинення злочинів», — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора семи фігурантам оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України).

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До суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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Як писали «ФАКТИ», в Кіберполіції попередили українців про чергову фішингову схему аферистів — зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.

Фото ілюстративне: intent.press

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