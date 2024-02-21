Офіційний Єреван став економічним та логістичним проксі кремля: саме звідси йде реекспорт з Китаю та ЄС товарів, необхідних для Москви, щоб і надалі вести війну проти Києва. Товарообіг між Вірменією та росією за два роки зріс понад чотири рази. При цьому Пашинян лицемірно називає свою країну «другом України».

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Про це говориться у статті Телеграф.

Глава уряду Вірменії, яка після 2022-го стала четвертим найбільшим експортером у рф напівпровідників та інших товарів подвійного призначення для потреб війни, у своєму виступі назвав український народ «дружнім».

Але чи так це?

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Єреван посилено створює враження переорієнтації на Захід. Однак два роки війни між рф та Україною він служить одним із головних логістичних хабів кремля для обходу санкцій. У 2022 році ВВП крихітної Вірменії з населенням у 3 млн виріс на безпрецедентні 14,2%.

Заступник міністра фінансів Вірменії Ваан Сірунян визнав, що за 9 місяців 2023 року експорт товарів з Вірменії до рф зріс на 85%, з яких 80% становить реекспорт. Наголошуючи на експоненційному зростанні зовнішньоторговельного обороту Вірменії після початку війни в Україні на 69%, аналітичний центр Jamestown Foundation (США) також попереджав про реекспорт підсанкційних товарів з Вірменії до рф. А директор Управління з координації санкцій Держдепу США Джим О'Брайєн прямо заявив, що Вашингтон відносить Вірменію до країн, які допомагають рф обходити санкції.

У 2024-му про проблему продовжують говорити, але Вірменії це не заважає безкарно постачати підсанкційні товари войовничому сусідові. Робін Брукс, директор Інституту міжнародних фінансів та колишній стратег Goldman Sachs опублікував уточнені дані: «Експорт Вірменії до рф зріс на 430% порівняно з періодом до вторгнення, що означає реекспорт товарів ЄС та Китаю до росії».

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Вірменія важлива як транзитний хаб, тому що путін більше не може розраховувати у цьому питанні майже ні на кого, крім неї. У травні минулого року французький Forbes назвав Вірменію «основним каналом ухилення від санкцій» оскільки обмеження на постачання через Туреччину та Центральну Азію посилюються. Анкара влітку 2022 року пообіцяла США не допустити обходу санкцій проти рф на території Туреччини. Згодом турецькі фінансові організації масово почали припиняти співпрацю із російськими.

Іронічно, але Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення Єревану $ 15 млн. У заяві наголошується, що ці кошти спрямовані на «зниження економічної залежності Вірменії від рф».

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