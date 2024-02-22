Близнюкам — хобі та шопінг, а Стрільцям — гарні можливості та перспективи: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Милого Дракончика

Передостанній четвер місяця, 22 лютого, обіцяє бути вдалим для представників більшості знаків зодіаку, вважають астрологи.

На думку Анжели Перл, невеликі труднощі будуть легко подолані, завдяки високій енергії та силі, а нові знайомства, можливо, переростуть у романтичні стосунки.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Анжела Перл рекомендує Овнам приділити час відпочинку та дозволити Всесвіту спрямувати їхній потік думок. Медитації, прогулянки та роздуми про майбутнє принесуть користь. Турбота про здоров'я, включаючи повноцінний сон, також буде важливою.

РЕКЛАМА

Телець

День обіцяє Тельцям незвичайні події, включаючи можливі пропозиції на роботі та зміни в особистому житті. Піддайтеся цим подіям, вони можуть подарувати вам цікаві зміни у житті.



Близнюки

РЕКЛАМА

Для Близнюків Анжела Перл віщує день відпочинку та безтурботності. Все йде своєю чергою, тому не варто втручатися в перебіг подій. Відпустіть свої турботи, насолоджуйтесь шопінгом, улюбленими хобі та планами на майбутнє.

Рак

РЕКЛАМА

Ракам рекомендується виявити терпіння та наполегливість. Якщо щось не вдається одразу, повторюйте спроби. Будьте гнучкими і не бійтеся експериментувати. Зберігайте легкість ставлення до подій, тому що все може кардинально змінити будь-якої миті.

Лев

Левам варто знизити активність, уникаючи серйозних вчинків. Зачекайте відповідного моменту, щоб уникнути марнотрати енергії. Акцентуйте увагу на позитивних моментах та дочекайтеся сприятливого часу для важливих дій.

Діва

Дівам слід проявити пильність під час підписання документів та важливих зустрічах. Будьте обережні, не упускайте деталі, і покажіть оточенню свою рішучість.

Терези

Терезам рекомендується висловити свої почуття та емоції, не соромитися. Нехай мета стане ясною, їхня інтуїція та фантазія допоможуть їм рухатися в потрібному напрямку, досягаючи поставлених цілей.



Скорпіон

Скорпіонам слід бути обережними, ніж стати жертвою свого пристрасного темпераменту. Не рекомендується будувати серйозні плани на майбутнє, оскільки вони можуть виявитися нездійсненними. Шукайте способи випуску пари, але остерігайтеся ризикованих подій.

Стрілець

Представникам Стрільця рекомендується підтримувати позитивний настрій навіть у складних ситуаціях. Це допоможе помітити можливості та перспективи, які можуть покращити якість їхнього життя в майбутньому.

Козоріг

Козороги мають продуктивний день з безліччю подій. Не забувайте дякувати долі за блага. Поділіться своєю радістю із близькими — це створить позитивний настрій навколо вас.

Водолій

Цього дня Водолії поринають у сферу відповідальності за свої вчинки. Приймайте дзвінок, позитивно дивлячись на можливі випробування. Своєчасне та щире каяття може зробити цей період легшим.

Риби

Риби відчують приплив життєвих сил та енергії. Це сприятливий час для ясного бачення цілей та їх досягнення. Зберігайте темп та ентузіазм, щоб незабаром отримати бажані результати.

Все це особливо важливо з урахуванням того, що 22 лютого за Східним гороскопом — день Милого Дракончика. Ця істота вражає своєю харизмою, яскравістю та щедрістю. Дракончик — природжений лідер, здатний привернути увагу своїм впливом.



«День Милого Дракончика не дуже підходить для укладання важливих угод або ризикованих рішень на роботі. Краще сконцентруйтеся на комунікації з колегами та розвитку професійних зв'язків. У відпочинку і вдома варто віддати перевагу родинному теплу та затишку. Спробуйте провести час з близькими людьми, насолоджуючись спільними моментами», — радять знавці Східної астрології.

Краще не забувати про свої власні стосунки та особисте щастя і знайти час, щоб вислухати свою кохану людину, підтримати її та показати свою любов та вдячність.

Тим більше, що погода сьогодні буде досить неоднорідною. Найтепліше буде на заході +7…+11 градусів, найхолодніше на сході — +1…+4 градуси, обіцяє синоптикиня Наталка Діденко.

На решті території протягом дня очікується +4…+8 градусів, в Криму до +10 градусів.

Опади — на півночі, на Харківщині, Луганщині, в навколокарпатських областях. На решті території — без істотних опадів, на півдні із сонячними проясненнями.

У Києві в четвер місцями невеликий дощ, поривчастий південно-західний вітер. Протягом дня 22 лютого потепліє до +6…+9 градусів.

До кінця тижня в Україні стане ще тепліше, вихідними передбачається +8…+14 градусів.

Про те, в кого зі знаків зодіаку життя кардинально зміниться найближчим часом, читайте у Таро-гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

544

Читайте нас у Facebook