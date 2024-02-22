ТЦК отримають доступ до номерів банківських карток: Нацбанк пропонує змінити правила

В Україні влада не тільки хоче запровадити тотальне відеоспостереження за громадянами, а й надати держорганам доступ до банківської таємниці.

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Зокрема, Нацбанк пропонує внести зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління НБУ № 267 від 14 липня 2006 року, йдеться у повідомленні НБУ.

Таким чином держоргани, в тому числі й військкомати (ТЦК та СП), отримають доступ до номерів банківських карток, якщо будуть ухвалені зміни, запропоновані фінансовим регулятором.

Зокрема, пропонується:

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- доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;

- уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

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- уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов'язані надавати документи та їхні копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Порівняно з чинною редакцією Правил, банки додатково будуть розкривати на запит державних органів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів (наприклад, номери платіжних карток) обох контрагентів операції (як платника, так і отримувача коштів), а також найменування надавача платіжних послуг контрагента.

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Загалом, оновленою редакцією відповідного пункту Правил розкриття банківської таємниці пропонується встановити, що банки за запитом уповноважених державних органів розкриватимуть інформацію про:

- наявність рахунків;

- номери рахунків;

- інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних

- платіжних інструментів;

- залишок коштів на рахунках;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;

- призначення платежу;

- ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб — прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб — повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);

- номер рахунку контрагента;

- інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;

- єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі — код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента;

- найменування надавача платіжних послуг контрагента.

«Зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62−2 Закону України «Про банки і банківську діяльністьˮ та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України», — пояснили у НБУ.

Нагадаємо, сьогодні до Верховної ради було внесено законопроєкт щодо демобілізації військовослужбовців строковиків, термін служби яких вже закінчився. Документ мають розглянути у сесійній залі вже завтра.

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