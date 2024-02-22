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Зеленський вніс в Раду законопроєкт про демобілізацію: кого стосується

12:08 22 лютого 2024
Зеленський

Поки у Верховній раді України розглядаються правки до мобілізаційного закону, президент Володимир Зеленський пропонує вирішити питання демобілізації військовослужбовців строковиків, термін служби яких вже закінчився.

Очільник держави вніс на розгляд парламенту відповідний законопроєкт.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, зазначив, що документ буде розглянуто на завтрашньому засіданні Ради.

«Зеленський вносить в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків! Чекаємо на текст, але НАРЕШТІ! Строковики і члени їхніх родин — не дарма ми стільки за це боролися!
Законопроєкт може бути розглянутий вже завтра!» — пише Гончаренко.

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Він також повідомив, що законопроєкт вже направлено на розгляд Комітету з нацбезпеки.

Пізніше Гончаренко навів витяг з документа.

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«Законопроєктом пропонується: військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби у запас у строки, визначені указом президента України», — зазначив він.

«Отже, термінів немає. Все буде вирішувати указ Зеленського», — додав нардеп.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про запровадження в Україні нових правил бронювання працівників від мобілізації.
А також про те, як бронювати ФОПів та айтішників.

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