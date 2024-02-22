Зеленський вніс в Раду законопроєкт про демобілізацію: кого стосується

Поки у Верховній раді України розглядаються правки до мобілізаційного закону, президент Володимир Зеленський пропонує вирішити питання демобілізації військовослужбовців строковиків, термін служби яких вже закінчився.

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Очільник держави вніс на розгляд парламенту відповідний законопроєкт.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, зазначив, що документ буде розглянуто на завтрашньому засіданні Ради.

«Зеленський вносить в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків! Чекаємо на текст, але НАРЕШТІ! Строковики і члени їхніх родин — не дарма ми стільки за це боролися!

Законопроєкт може бути розглянутий вже завтра!» — пише Гончаренко.

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Він також повідомив, що законопроєкт вже направлено на розгляд Комітету з нацбезпеки.

Пізніше Гончаренко навів витяг з документа.

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«Законопроєктом пропонується: військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби у запас у строки, визначені указом президента України», — зазначив він.

«Отже, термінів немає. Все буде вирішувати указ Зеленського», — додав нардеп.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про запровадження в Україні нових правил бронювання працівників від мобілізації.

А також про те, як бронювати ФОПів та айтішників.

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