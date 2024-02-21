У Раді хочуть запровадити тотальне відеоспостереження за громадянами

В Україні, де нещодавно легалізували медичний канабіс, народні депутати України від «Слуги народу» внесли законопроєкт про ідентифікацію громадян системою відеоспостереження на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім'я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), оцифрований образ особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідний законопроект № 11031 «Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки» зареєстрували нардепи від фракції «Слуга народу» В'ячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергій Кузьміних, Олександр Бакумов та інші.

Як мету у законопроєкті зазначено зокрема:

• здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень;

• виявлення правопорушень та їх припинення;

• встановлення та розшук прихованих осіб;

• створення умов для запобігання та подолання дитячої безпритульності серед дітей;

• безпеки на транспорті, включаючи регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху;

• здійснення прикордонного контролю та пропуску через державний кордон;

• забезпечення безпеки дітей, учнів, студентів тощо.

Об'єктами відеомоніторингу будуть:

• інформаційні об'єкти, до яких належать фізособи, а також транспортні засоби;

• громадські місця;

• інші території загального користування;

• території, будівлі, споруди навчальних закладів, охорони здоров'я та приміщення у них;

• речі та предмети тощо.

РЕКЛАМА

Системи відеомоніторингу стану публічної безпеки складаються з технічних засобів, приладів, пристроїв, у тому числі з функціями фото-, аудіо- відеозапису, що працюють в автоматичному режимі, програмно-апаратних комплексів, що забезпечують обробку, аналіз, передачу даних у відповідну функціональну підсистему єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ, захист інформації та розпізнавання (ідентифікацію) об'єктів.

Відповідно до законопроєкту, персональні дані (інформація про фізичну особу, власника транспортного засобу тощо) зберігаються та обробляються в системах відеомоніторингу стану публічної безпеки протягом терміну, необхідного для досягнення цілей обробки таких даних, визначених законодавством, але не більше 15 років.

РЕКЛАМА

Дані за оцифрованим образом обличчя, марки, моделі, кольору, номерного знака тощо транспортного засобу зберігаються тільки в системі відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального рівня.

Як писали «ФАКТИ», в Україні планують запровадити нові податки.

РЕКЛАМА

25

Читайте нас у Facebook