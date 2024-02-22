«Сильніші разом»: Favbet Foundation профінансував у Києві дитячі секції з футболу та баскетболу

Благодійний фонд Favbet Foundation у межах ініціативи «Сильніші разом» профінансував кілька безкоштовних спортивних секцій у Києві, відкритих для дітей військовослужбовців та вимушених переселенців.

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Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на повідомлення фонду.

Серед перших, які розпочали роботу ще минулого року, — секції з футболу та баскетболу в Центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», що знаходиться у Деснянському районі столиці.

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Зараз заняття в центрі відвідують понад 40 дітей. Футбольної майстерності юних українців тут навчає Андрій Музиченко — старший тренер ФК «Вигурівщина» та досвідчений педагог.

«Ініціатива Favbet Foundation дає дітлахам можливість всебічного розвитку. Діти мають змогу не тільки вчитися грати в улюблену гру та зростати фізично, а ще й розвиватися як особистості, працювати та взаємодіяти в команді для досягнення спільних цілей. „Сильніші разом“ — чудовий проєкт, що інвестує в майбутнє наших дітей», — говорить Андрій.

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Баскетболом вихованці центру займаються під керівництвом Тетяни Шаблінської — професійної тренерки з баскетболу, майстра спорту та багаторазової чемпіонки України, яка в минулому представляла нашу країну на змаганнях у складі національної збірної.

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«Безкоштовні секції від Favbet Foundation — унікальний проєкт, який залучає дітей до фізичної активності та популяризує здоровий спосіб життя. В цей непростий для країни час він дає можливість психологічного перезавантаження та фізичного відновлення», — каже Тетяна.

«Сильніші разом» — частина великого проєкту Favbet Foundation під назвою «Клуб супергероїв», що розкриває суперздібності українських дітей. Окрім спортивного, в Клубі є й два освітні напрями, IT Kids та «Сила у знаннях». Перший присвячений навчанню дітей базових навичок програмування, а другий — забезпеченню школярів усім необхідним обладнанням для навчання та творчості.

Слідкуйте за анонсами нових проєктів та наборів у спортивні секції на сторінках фонду в соціальних мережах Facebook та Instagram.

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