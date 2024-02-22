Ворог вдарив з повітря по Донеччині: поранено дев’ять людей

В четвер, 22 лютого, російська армія завдала авіаудару по Кураховому Донецької області.

На місто було скинуто керовану авіабомбу (КАБ-250), через що поранення отримали дев'ять людей, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

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«22 лютого, о 10:10, ворог обстріляв місто Курахове з використанням КАБ-250», — йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, від авіаудару по території підприємства отримали поранення дев’ятеро співробітників: двоє з них — жінки та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років.

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«Усіх потерпілих доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. У поранених діагностовано закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку», — констатували у відомстві.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Зазначимо, що 22 лютого росія обстріляла вже кілька населених пунктів в Україні. Так, російські війська обстріляли ТЕС, розташовану на прифронтовій території. Поранено шістьох енергетиків. Окрім того, загарбники атакували і Херсонську область. Під час удару по селу Львове у Бериславському районі загинув 59-річний чоловік. Крім того, окупанти обстріляли Миколаївську область. Під удар РСЗВ потрапило село Лимани, є поранений.

Також СБУ знову задокументувала факти застосування росіянами в Україні далекобійного озброєння з Північної Кореї. Йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР та які рф вже декілька разів запускала по Україні під час повітряних атак на цивільну інфраструктуру.

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