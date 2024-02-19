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Україна

«Це дозволяє росіянам діяти»: польський експерт про керовані авіабомби

20:02 20 лютого 2024
авіабомби

Російським військам під Авдіївкою вперше з початку війни вдалося отримати тимчасову перевагу в повітрі, в основному завдяки невибірковому використанню керованих авіаційних бомб, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Все вказує на те, що російські війська змогли тимчасово досягти обмеженої та локальної переваги в повітрі й забезпечити повітряне прикриття своїх військ в останні дні наступу на Авдіївку, — пише ISW. - Це, ймовірно, перший подібний випадок з початку війни.

Це стало можливим, за оцінками аналітиків, ймовірно, завдяки широкому використанню керованих авіаційних бомб (КАБ).

ISW зазначає, що подальші затримки з постачанням західної допомоги Україні можуть призвести до значного послаблення української протиповітряної оборони.

Як пояснив в інтерв'ю PAP польський військовий експерт Маріуш Целма, КАБ не є передовою та точною зброєю, але ці бомби дозволяють росіянам атакувати українські позиції з безпечної відстані.

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«КАБ — це проста осколково-фугасна бомба, на яку встановлені крила й модуль супутникової навігації. Вона скидається з тактичного бомбардувальника з великої висоти, а потім ковзає, коригуючи політ до визначеної цілі,  — сказав Целма. — Це просте рішення, яке дозволяє росіянам діяти, не пролітаючи над ціллю або близько до лінії фронту, де може працювати українська протиповітряна оборона».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що затримка західної допомоги Україні дозволяє росіянам вести наступ на трьох напрямках.

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