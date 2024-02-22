Росія вбиває українців ракетами з КНДР: в СБУ знайшли підтвердження

Служба безпеки задокументувала факти застосування росіянами в Україні далекобійного озброєння з Північної Кореї.

Йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР та які рф вже декілька разів запускала по Україні під час повітряних атак рф на цивільну інфраструктуру.

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За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження.

Внаслідок ворожих «прильотів» загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще більше ста цивільних отримали тяжкі поранення.

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Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя.

Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді від ворожої атаки загинуло 4 мешканців столиці, ще понад 50 — перебувають у важкому стані.

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Крім того рашисти вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів.

Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова, загинули троє цивільних громадян. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення.

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Наразі всі ці факти документуються слідчими Служби безпеки у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ⁠ст. 111−2 (пособництво державі-агресору);

- ⁠ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію росії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в росію з Північної Кореї здійснено близько десяти поставок зброї.

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