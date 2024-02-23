Потужна магнітна буря вдарить по землянам під кінець лютого: коли чекати і як до неї підготуватися

У вихідні 24−25 лютого очікуються різкі стрибки сонячної активності. Це випливає із прогнозу сонячної та геомагнітної активності, який опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

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Так, 24 лютого очікується геомагнітна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає спокійній геомагнітній обстановці. Однак у неділю, 25 лютого, очікується потужна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття людей.

Вплив магнітних бур на людину може бути різним, але найчастіше проявляється у наступних симптомах: головний біль, слабкість, зниження працездатності, підвищення дратівливості, порушення сну, загострення хронічних захворювань.

Особливо чутливі до магнітних бурь літні люди, люди з хронічними захворюваннями та люди з метеозалежністю.

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Ступінь вираженості та характер симптомів здебільшого є індивідуальними та пов'язані з психологічним станом людини, порою року та схильністю до серцево-судинних захворювань. Час розвитку реакції також варіює: у когось вона починає розвиватися на 1−2-й день бурі, у когось — у її пік, у деяких через певний час після бурі.

Магнітні бурі впливають на в'язкість крові, підвищуючи її. Як наслідок збільшується схильність до утворення тромбів, знижується газообмін організму, розвивається гіпоксія тканин, підвищується артеріальний тиск. Збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень.

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Як писали «ФАКТИ», щоб мінімізувати вплив бурі на здоров'я людям слід дотримуватися рекомендацій лікарів. А саме:

• займатися помірною фізичною активністю;

• підтримувати здоровий режим харчування, обмеживши споживання гострого та жирного;

• намагатися більше відпочивати та висипатися;

• пити більше чистої води.

Також важливо перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків, адже якщо ви належите до категорії метеочутливих людей, у дні підвищеної сонячної активності напевно відчуєте підвищення або зниження артеріального тиску, порушення сну, біль у суглобах, головний біль та запаморочення.

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