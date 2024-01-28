Магнітні бурі у лютому-2024: коли чекати і як до них підготуватися

Січневі магнітні бурі закінчилися, початок лютого обіцяє бути більш-менш спокійним, а ось у середині місяця очікується сонячна активність середньої інтенсивності.

ВІДЕО ДНЯ

Такий прогноз дають в американському Центрі пророкування космічної погоди Національної агенції океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA), пише life.nv.ua.

Так, у першу десятиденку третього зимового місяця очікуються слабкі магнітні бурі, а 11−17 лютого — бурі середньої інтенсивності. Сильна магнітна буря очікується у третій декаді — 23 та 24 лютого.



У такі дні метеозалежні люди і люди з хронічними, насамперед серцево-судинними захворюваннями, можуть почуватися погано. Отже, заздалегідь слід подбати про те, щоб у домашній аптечці були необхідні ліки.

Під час магнітних бур традиційно радять виключати з раціону алкоголь та енергетичні напої, віддаючи перевагу сокам та трав'яним чаям. Важку їжу краще замінити овочами та зеленню. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, повноцінний сон та контрастний душ.

РЕКЛАМА

Також на самопочуття може вплинути і зміна погоди — наприкінці січня та на початку лютого очікується потепління.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

231

Читайте нас у Facebook та Instagram