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Здоров'я та медицина

Магнітні бурі у лютому-2024: коли чекати і як до них підготуватися

12:43 28 січня 2024
Магнітна буря

Січневі магнітні бурі закінчилися, початок лютого обіцяє бути більш-менш спокійним, а ось у середині місяця очікується сонячна активність середньої інтенсивності.

Такий прогноз дають в американському Центрі пророкування космічної погоди Національної агенції океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA), пише life.nv.ua.

Так, у першу десятиденку третього зимового місяця очікуються слабкі магнітні бурі, а 11−17 лютого — бурі середньої інтенсивності. Сильна магнітна буря очікується у третій декаді — 23 та 24 лютого.

У такі дні метеозалежні люди і люди з хронічними, насамперед серцево-судинними захворюваннями, можуть почуватися погано. Отже, заздалегідь слід подбати про те, щоб у домашній аптечці були необхідні ліки.

Під час магнітних бур традиційно радять виключати з раціону алкоголь та енергетичні напої, віддаючи перевагу сокам та трав'яним чаям. Важку їжу краще замінити овочами та зеленню. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, повноцінний сон та контрастний душ.

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Також на самопочуття може вплинути і зміна погоди — наприкінці січня та на початку лютого очікується потепління.

Фото Pixabay

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