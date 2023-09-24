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Здоров'я та медицина

Наближається найсильніша у вересні магнітна буря: як підготуватися до неї

11:02 24 вересня 2023
Магнітна буря

Вже 26−28 вересня нашу планету накриє дуже сильна магнітна буря, хоча її рівень і не досягне найвищого показника G5. Такі екстремальні бурі можуть загрожувати не лише електромережам та іншій земній інфраструктурі, а й навіть самому життю на планеті.

Одна з таких аномальних геомагнітних бурь сталася на Землі в 1859 році, в історію вона увійшла як «подія Керінгтона». Тоді сонячний викид спричинив яскраві полярні сяйва, які можна було спостерігати по всій планеті.

Однак, хоч найближча буря і не буде екстремально сильною, до неї слід заздалегідь підготуватися. А саме:

  • займатися помірною фізичною активністю;
  • підтримувати здоровий режим харчування, обмеживши споживання гострого та жирного;
  • намагатися більше відпочивати та висипатися;
  • пити більше чистої води.

Також важливо перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків, адже якщо ви належите до категорії метеочутливих людей, у дні підвищеної сонячної активності напевно відчуєте підвищення або зниження артеріального тиску, порушення сну, біль у суглобах, головний біль та запаморочення.

Нагадаємо також про календар магнітних бур на жовтень 2023 року.

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