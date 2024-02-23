«Тепер ви знову нагадуєте мені Гладіатора»: Рассел Кроу порадував шанувальників перевтіленням

Нещодавно Рассел Кроу показав себе із зайвими кілограмами та густою бородою. Тепер актор презентував візуальне перевтілення, чим викликав захват у своїх шанувальників.

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Роль генерала Максимуса у фільмі «Гладіатор» стала однією з найуспішніших для Рассела Кроу та принесла йому «Оскар» за найкращу чоловічу роль у 2001 році. Однак від м'язистого римлянина, якого він зіграв понад 20 років тому, залишилося небагато.

В останні роки Рассел Кроу з'являється на екранах зі значно більшою вагою та з бородою. У 2018 році актор прийняв цей образ для ролі баптистського проповідника у фільмі «Зниклий хлопчик» та й залишився ним. Сива борода навіть стала його новою візитівкою.

Але все це вже позаду. Рассел Кроу несподівано знову з'явився чисто поголеним. Про це актор повідомив у Twitter (X) та запостив селфі.

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«Поголився вперше з 2019 року», — написав він.

У 59-річного актора можна побачити лише невелику щетину. Він в окулярах та з коротким зачесаним назад волоссям. Шанувальники в захваті від його перевтілення. Вони засипають його компліментами в коментарях. «У вас таке гарне обличчя, сховане за всім цим волоссям», «Ого! Ви маєте вигляд на 20 років молодше» або «Я ледве впізнала вас, але тепер ви знову нагадуєте мені Гладіатора», — пишуть шанувальники.

Достеменно невідомо, заради якого саме фільму він розпрощався з густою бородою. Найближчим часом голлівудська зірка постане перед камерою, зокрема, у бойовику «Звір у мені». А в історичному фільмі «Нюрнберг» він грає нациста Германа Ґерінга.

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