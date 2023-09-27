Дружина, їжа та носіння кросівок: оскароносний 90-річний Майкл Кейн розповів про секрети щасливого довголіття

Легендарний британський актор сер Майкл Кейн в інтерв'ю журналу You Magazine розкрив секрет довгого та щасливого життя. 90-річний володар премії «Оскар» та безлічі інших престижних кінонагород назвав три правила, дотримання яких, за його власним досвідом, гарантує результат: одружитися потрібно з жінкою молодшою за вас, відмовитися від перекусів між основними прийомами їжі та завжди носити кросівки.

Кейн одружився з моделлю Шакіре Бакш у 1973 році, побачивши її в телевізійній рекламі. Їй було 26 років, а йому 40 років.

Вони мають доньку Наташу, яка подарувала їм трьох онуків. І це ще одна умова, яка, за словами сера Майкла, також допомагає йому зберігати сили.

«Ви хочете жити вічно, щоб побачити, що онуки роблять зі своїм життям», — з гумором заявив він.

Кейн за свою блискучу кар'єру знявся у понад 160 фільмах. І тільки зараз почав думати про те, щоб піти на спокій. У своїй останній стрічці «Великий втікач» він грає ветерана Другої світової війни, який вислизає з дому для літніх людей, щоб бути присутнім на святкуванні 70-річчя висадки союзників у Нормандії.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що знаменитий американський актор Джон Гудмен відсвяткував своє 71-річчя та схуд на 91 кг.

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