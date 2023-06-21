«Невже я готовий миритися з цим чмо?»: актор Джон Гудмен розповів, як схуд на 91 кг

Знаменитий американський актор Джон Гудмен відсвяткував своє 71-річчя. День народження він відзначив у Монте-Карло, де відбувається 62-й Міжнародний телевізійний фестиваль. Гудмена запросили очолити журі. Джон зробив фурор, з'явившись на червоній доріжці. Актора було важко впізнати — Гудмен схуд. За його власним зізнанням, він скинув 91 кілограм!

Джон каже, що це далося йому нелегко. І пішло на це багато часу. Зірка фільмів «Виховуючи Арізону», «Море кохання», «Король Ральф», «Бартон Фінк», «Великий Лебовські» замислився про те, що йому слід щось змінити в житті, у 2007 році. До цього Гудмен із властивим йому гумором говорив журналістам: «Потрібно дуже багато креативної енергії для того, щоб щодня сидіти на такій дупі й вигадувати: а що мені з'їсти ще?».

Насамперед актор відмовився від алкоголю. До цього він пив часто та багато. Гудмен якось сказав: «Час від часу мені здається, що я народився алкоголіком». Пізніше він зізнавався, що його дратують новини, які він дивиться по телевізору. І, щоб заспокоїтися, він п'є.

Відмова від спиртного дала незначний позитивний результат. Але особистий тренер, якого найняв Гудмен, був незадоволений. Він взявся за Джона серйозно. Наполіг, щоб актор почав дотримуватися так званої середземноморської дієти: риба, горіхи, оливкова олія, овочі, фрукти. Потім були розписані тренування. Шість днів на тиждень Гудмен займався на тренажерах, щодня мав зробити щонайменше 10−12 тисяч кроків. Катання на велосипеді також віталося.

Однак, як зізнається Джон, він усе псував. «Я худнув на кілька десятків кілограмів і приходив від цього у захват. Такий успіх вимагав винагороди, казав я собі, і відразу з'їдав величезну порцію чогось з мого колишнього життя. Старі звички миттєво брали гору, і я знову набирав вагу», — зізнається Гудмен.

Якоїсь миті він сказав собі, що так далі продовжуватися не може. «Я глянув у дзеркало. Наступного дня знову глянув. А потім подумав: з тим, кого я бачу, мені доведеться жити до ночі, до наступного ранку! Невже я готовий миритися з цим чмо?» — Згадує знаменитий актор.

Джон Гудмен у 2003 році

Джон Гудмен сьогодні

Гудмен зрозумів: якщо він дійсно хоче змінитися, то все, що йому говорить тренер, має стати способом життя. «Не на день, не на місяць, навіть не на рік! На все життя!» — наголошує Джон. Тільки після цього він став стабільно позбавлятися зайвої ваги та анітрохи про це не шкодує.

З днем народження, Джоне Гудмен!

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