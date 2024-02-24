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Події

Голосу розуму не почули: у Польщі знову висипали українське зерно

13:23 24 лютого 2024
Зерно на колії

Навіть рішуча позиція Конгресу жінок у Польщі не вплинула на негідників, які грають на руку путіну: невідомі знову висипали українське зерно на залізничну колію.

Це вже третій випадок за останні дні, зазначили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Інцидент стався на польській залізничній станції Дорогуськ сьогодні зранку, у другу річницю війни.

«Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини, точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію», — заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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«Укрзалізниця» звернулася до правоохоронних органів Польщі.

Нагадаємо, у лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про «тотальну блокаду» кордону, а також почали висипати українське зерно.

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Раніше президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

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Нагадаємо, що також Туск заявив, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки. Поки що цього, на жаль, не зроблено.

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