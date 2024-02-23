Поляки влаштували на кордоні нову провокацію з українськими зерновозами

В Польщі, де днями протестувальники поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині» висипали збіжжя з вантажного вагону, що прямував транзитом через РП, влаштували чергову провокацію.

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Як повідомляють в «Укрзалізниці», ранком 23 лютого невідомі особи на станції «Дорогуськ» відкрили люки двох зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини.

«Цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі. «Укрзалізниця» готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі. Як зазначив міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков, «непокарані злочини завжди повертаються»: «Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити», — йдеться у повідомленні.

Тим часом українські урядовці 23 лютого проводять виїзне засідання Кабміну на Львівщині. Серед ключових питань — ситуація з блокадою на кордоні.

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«Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції. З польською стороною плануємо провести прагматичний діалог, і готові до розумних компромісів. Одночасно продовжуємо розширювати нашу логістику в інших точках. Сьогодні Уряд прийме рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною. Це пункт пропуску „Велика Паладь — Надьгодош“. Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян», — повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль та додав, що досягнуто домовленості щодо розширення роботи ще одного пункт пропуску на кордоні з Угорщиною — «Лужанка — Берегшурань». Ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн.

Нагадаємо, що днями польский прем'єр Дональд Туск заявляв, що прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг в Польщі внесуть до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це, за його словами, дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

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Фото «УЗ»

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