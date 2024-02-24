Мобілізувалися польські жінки і оприлюднили звернення до фермерів: про що йдеться

Конгрес жінок у Польщі відреагував на ситуацію на польському кордоні. В організації висловили найбільше обурення та незгоду з формою сільськогосподарських протестів у Польщі.

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«Ми засуджуємо скандальні гасла та символи, спрямовані проти польського суверенітету, польської демократії, іміджу Польщі на міжнародній арені, України та Європейського Союзу».

Вони вимагають від страйкуючих аграріїв відповідального діалогу з владою, а від влади — серйозного ставлення до заяв аграріїв, які не мають поглиблювати трагічну ситуацію, в якій зараз перебуває Україна.

Справка:

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Конгрес жінок було засновано у червні 2009 року як громадський рух, який активізує — у політичному та соціальному плані — жінок у Польщі.

Нагадаємо, на польско-украинскому кордоні поляки влаштували нову провокацію з українськими зерновозами.

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