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Події

Шахрайство і не лише: СБУ оголосила підозру Коломойському (фото, відео)

10:02 2 вересня 2023
СБУ

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський, у якого нещодавно провели обшуки. Про це повідомили в СБУ.

Там зазначили, що підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 190 (шахрайство);
▪️ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

«Встановлено, що протягом 2013−2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, за даними слідства, підозрюваний шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 млн гривень. А в подальшому незаконні грошові кошти легалізував.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно журналісти знайшли елітну нерухомість Коломойського.

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