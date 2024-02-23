«Багато західних урядів не усвідомлюють, наскільки серйозною є ситуація»: ЗМІ про війну в Україні

Українській армії на передовій дуже бракує боєприпасів, а в той час путін все більше перетворює російську економіку на економіку війни. Сценарій тривалої війни на виснаження, який багато експертів очікували вже у 2022 році, став гіркою реальністю в Україні. росія підготувалася до цього — також за допомогою Ірану та Північної Кореї, пише видання t-online.

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«А що робить Захід? Німеччина обговорює в Бундестазі постачання крилатих ракет Taurus. Завдяки Трампу обороноздатність Німеччини та Європи раптово знову стала проблемою. Без сумніву, все це важливо, але не зараз. Авдіївка втрачена через брак артилерійських боєприпасів, а не тому, що Україна не має ракет Taurus. Ця суперечка лише допомагає володимиру путіну. Багато західних урядів, очевидно, не усвідомлюють, наскільки серйозною є ситуація. Наслідки серйозні: багато українських солдатів сьогодні гинуть щодня, тому що вони не отримують допомоги, яку їм обіцяв Захід. Це безвідповідально», — йдеться у публікації.

Україна повинна перемогти у війні. Тому Європа повинна мати можливість підтримати українську армію в надзвичайній ситуації навіть без американців — у випадку, якщо Трамп переможе на виборах у США і припинить допомогу Україні.

«Однак рішення щодо ракет було б важливим два роки тому. Зараз воно прийшло надто пізно. Значна частина німецької громадськості дуже довго чекала від канцлера заяви про те, що Україна має перемогти. Зараз ця фраза є лише димовою завісою, яка затуляє погляд на справді актуальні питання, — пише видання. Зараз Україні потрібні конкретні заходи. Якщо мета німецької політики полягає в тому, щоб Україна перемогла, ми повинні говорити про те, як цього досягти. Тому що очевидно, що ця війна наразі рухається до перемоги росії — і це не завдяки відсутності волі України до самозахисту, а через руйнування підтримки Заходу. путін прорахувався в Україні, довгий час здавалося, що він перебуває в безнадійному становищі. Дивлячись на нерішучість Заходу він, напевно, не може повірити в те, що йому пощастило, що він зараз на шляху до перемоги. Захід сам винен у цьому».

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Відповідальність, зазначають німецькі журналісти, лежить не лише на Німеччині. Швидше за все, це низка європейських країн, які зараз «подорожують цією війною у політичному спальному вагоні і будуть здивовані, коли прокинуться і побачать, що вона програна».

«Зрозуміло одне: Німеччина також повинна краще підготувати свою економіку до цієї війни. Європейська оборонна промисловість чекає на довгострокові гарантії закупівель і готова нарощувати виробництво артилерійських боєприпасів, боєприпасів для систем протиповітряної оборони, бронетехніки, обладнання для розмінування і запчастин до всіх цих компонентів. Це потрібно робити негайно. Безумовно, крилата ракета Taurus значно покращить здатність України атакувати російські позиції в глибину. Але це лише система озброєння, і вона точно не є вирішальною у війні.

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Питання боєприпасів важливіше, набагато важливіше. Натомість, на цьому етапі війни перш за все потрібна одна річ: надія. Це звучить банально, але зараз переважають песимістичні голоси. путін не переміг, росія поки що має в Україні переважно розбитий ніс. Україна досягла багато чого, і для багатьох експертів було дивом, що вона взагалі протрималася два роки. Частково це сталося завдяки єдності та підтримці Заходу. І навіть зараз, зокрема, західні держави тримають її в своїх руках. Війна, безсумнівно, коштує дорого, але не так дорого, як її іноді зображують на публіці. Німеччина на сьогоднішній день витратила на Україну 1,1 відсотка свого валового внутрішнього продукту. Багато грошей, але яку ціну ми насправді готові заплатити, щоб путін не переміг?"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сказав Зеленський в інтерв’ю Fox про страх Заходу перед путіним, втратах ЗСУ та коли закінчиться війна в Україні.

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