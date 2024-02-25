Навіть не дивіться в їхній бік: експерти назвали два неякісні вживані автомобілі

Під час вибору вживаного автомобіля важливо бути уважним та добре інформованим. Адже існують певні моделі, які завдяки технічним недолікам і загальному незадоволенню власників отримали сумну репутацію. Автоексперти назвали два вживані автомобілі, які мають дуже багато недоліків, інформує avtosota.com.

ВІДЕО ДНЯ

1. Dodge Caliber (2007−2012)

Технічні Характеристики:

• Варіанти Двигуна: Dodge Caliber був доступний з різними варіантами двигуна, включаючи 1.8L рядний 4-циліндровий, 2.0L рядний 4-циліндровий і 2.4L рядний 4-циліндровий.

• Трансмісія: Він був представлений як з автоматичною, так і з ручною трансмісією.

• Особливості: Залежно від комплектації, серед особливостей були електроніка, кондиціонер та система інфотейнменту.

Недоліки:

1. Погана Якість Збірки: Одним із найсерйозніших недоліків Dodge Caliber є погана якість збірки. Власники повідомляли про проблеми із внутрішніми матеріалами, включаючи крихкі пластмаси та неякісне виконання, що спричинило відсутність задоволення від водіння.

2. Незадовільна Продуктивність: Незважаючи на наявність кількох варіантів двигуна, Caliber мав проблеми з низькою продуктивністю. задовільна динаміка, разом із шумним і трясучим відчуттям під час руху, залишали багатьох водіїв невдоволеними.

3. Проблеми з Трансмісією: Трансмісія з безступінчастим варіатором (CVT) у деяких моделях Caliber стикалася з частими проблемами надійності. Звіти про відмови трансмісії та дорогі ремонти підірвали репутацію автомобіля як надійного транспортного засобу.

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2. Ford Fiesta (2011−2019)

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Технічні Характеристики:

• Варіанти Двигуна: Ford Fiesta мала різні варіанти двигуна, включаючи 1.6L рядний 4-циліндровий та 1.0L турбований рядний 3-циліндровий.

• Трансмісія: Вона пропонувала як ручні, так і автоматичні трансмісії.

• Особливості: Стандартні функції включали інфотейнмент-систему Ford SYNC, електронні пристрої та доступні преміальні зручності в більш високих комплектаціях.

Недоліки:

1. Несправна Трансмісія (PowerShift): Суттєвим недоліком Ford Fiesta є її двоконтурна автоматична трансмісія PowerShift. Багато власників стикалися із труднощами, такими як вібрація та, в кінцевому підсумку, відмова трансмісії. Ford потрапив у правові складнощі і був змушений визвати відкликання через цю поширену проблему.

2. Нестабільна Якість Їзди: Незважаючи на свої компактні розміри, Fiesta демонструвала якість їзди, яка залишалася бажаною. Жорстка підвіска і зайвий шум на дорозі створювали некомфортний досвід водіння, особливо на довших подорожах.

3. Обмежений Внутрішній Простір: Хоча Fiesta є субкомпактним автомобілем, її конкуренти пропонували більше комфортного внутрішнього простору. Обмежена площа заднього сидіння та взагалі стиснуте відчуття робило її менш привабливою для тих, хто шукає універсальний та просторий автомобіль.

Автоексперти зазначають, що перед покупкою вживаного автомобіля надзвичайно важливо провести ретельні дослідження та врахувати можливі ризики. Dodge Caliber і Ford Fiesta, хоча колись були перспективними моделями, здобули собі сумну репутацію через технічні недоліки та загальне незадоволення власників.

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При дослідженні ринку вживаних автомобілів критично важливо надавати перевагу надійності, продуктивності та задоволенню від володіння, уникаючи моделей, які можуть призвести до неприємних рішень. Завжди корисно консультуватися з відгуками власників, рейтингами надійності та професійними оцінками, щоб зробити обдуманий вибір та забезпечити більш задовільний досвід володіння.

Як писали «ФАКТИ», раніше автоекперти назвали найненадійніші автомобілі з пробігом.

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