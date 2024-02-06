Навіть не дивіться в їхню сторону: названо 5 найгірших вживаних автомобілів

В той час як Toyota та деякі інші виробники пропонують авто з пробігом, які можна «брати з закритими очима», стосовно деяких моделей на ринку варто проявити більше обережності.

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Іноді купуючи їх, потенційний власник буде грати у «російську рулетку», попереджає Avtosota.

1. 2003 Ford Explorer

Початкова ціна продажу: Приблизно $ 26 000.

Проблеми: Ford Explorer 2003 року випуску страждав від відмов трансмісії, дорогих проблем з двигуном, а також проблем з колісними підшипниками і підвіскою. Відома своїм низьким рейтингом надійності, ця модель стала головним болем для багатьох її власників. Попри привабливу початкову ціну та характеристики, довгострокові витрати на Експлорер 2003 року можуть бути страшними.

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2. Pontiac Aztek 2001 року.Початкова ціна продажу: Близько $ 21 000

Проблеми: Часто критикований за непривабливий дизайн, Pontiac Aztek 2001 року також страждав від механічних проблем. Серед них були несправності прокладки головки блоку циліндрів, електричні проблеми та проблеми з паливною системою. Aztek також отримав низькі оцінки з точки зору надійності та задоволеності клієнтів, що робить його поганим вибором на ринку вживаних автомобілів.

3. 2012 Fiat 500. Початкова ціна продажу: Від $ 16 000

Проблеми: Хоча цей компактний автомобіль міг спочатку сподобатися міським водіям, Fiat 500 2012 року був сумнозвісний своєю ненадійністю. Власники повідомляють про значні проблеми зі зчепленням, низьку якість збірки та періодичні проблеми з електрикою. Його вартість перепродажу також різко впала через ці поширені проблеми.

4. Dodge Avenger 2008 року. Початкова ціна продажу: Приблизно $ 18 000

Проблеми: Dodge Avenger 2008 року відомий своїми проблемами з трансмісією, поганою якістю інтер’єру та проблемами з двигуном. Він має один з найнижчих рейтингів надійності в своєму класі і відомий високими витратами на технічне обслуговування з часом. Початкова доступність Avenger швидко затьмарюється його довгостроковою ненадійністю.

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5. Chevrolet Tahoe 2007 року випуску. Початкова ціна продажу: Близько $ 34 000

Проблеми: Chevrolet Tahoe 2007 року випуску може виглядати надійним, але він має історію таких проблем, як несправність кондиціонера, витік масла і проблеми з електричною системою. Крім того, були повідомлення про надмірну витрату оливи та несправності трансмісії. Ці проблеми можуть призвести до дорогого ремонту, що робить покупку на ринку вживаних автомобілів ризикованою.

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