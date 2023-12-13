«Тесла» відверто розчарувала: екперти назвали найненадійніші автомобілі з пробігом

Згідно з новим рейтингом надійності автомобілів TUV Reliability Report, який щорічно складає німецька організація з технічного нагляду TUV, найненадійнішим автомобілем у віці 2−3 років є Tesla Model 3 (авто, яке нещодавно очолило рейтинг американських машин, які найбільше купувалися в Україні у жовтні).

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Автомобілісти не можуть порівняти надійність електромобілів Tesla із електрокарами інших автовиробників. Справа в тому, що в США компанія Tesla вважає за краще не брати участь у рейтингах надійності JD Power. Тому TUV Reliability Report дозволяє оцінити надійність електрокарів компанії Tesla, пише Today.ua.

У поточному році Tesla Model 3 виявилася ненадійною машиною у віці 2−3 років. 14,7% електромобілів Tesla Model 3 не пройшли технічну перевірку (найбільше нарікань було до підвіски та гальм). На другому місці у цьому антирейтингу опинився Dacia Logan, у якого рівень дефектів становив 11,4%. На третьому місці Seat Alhambra — 10,3%.

У категорії автомобілів у віці 4−5 років найменш надійним виявився BMW X5/X6. У нього рівень дефектів становив 17,9%. На другому місці VW Sharan — 17,7%. На третьому місці BMW 2-Series Tourer — 17,6%.

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У категорії автомобілів віком 6−7 років найменш надійним німці назвали Dacia Dokker. У нього рівень дефектів становив 25,9%. На другому місці BMW 5/6-Series — 24,8%. На третьому місці кросовер Dacia Duster із рівнем поломок 24,6%.

У категорії автомобілів у віці 8−9 років найменш надійним також виявився Dacia Dokker. У нього рівень дефектів становив 32,2%. На другому місці Fiat Punto — 28,7%. На третьому місці Dacia Logan — 29,1%.

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У категорії автомобілів у віці 10−11 років найбільше поломок виявили у Renault Twingo — 36,2%, у Dacia Logan — 35,5%, а також у Renault Clio — 34,6%.

У категорії автомобілів у віці 12−13 років найбільше поломок виявили у Dacia Logan — 40,9%, Renault Twingo — 39,9%, та у Nissan Qashai — 38,8%.

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Зазначимо також, що Tesla відкликає майже всі 2 мільйони своїх автомобілів на дорогах США, щоб обмежити використання функції автопілота після майже 1000 аварій, у яких була задіяна ця функція. Відкликання було розкрито в листі до Tesla, опублікованому Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху (NHTSA), в якому зазначено, що Tesla погодилася на оновлення програмного забезпечення, яке обмежить використання функції Autosteer, якщо водій неодноразово порушує правила.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно популярне автомобільне видання What Car представило свій рейтинг кращих моделей на 2023 рік, виділивши лідерів у різних сегментах.

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