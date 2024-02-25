Найбільша диверсія «фермерів»: у Польщі невідомі висипали 160 тонн зерна з вагонів українського поїзда (фото, відео)

У Польщі, де раніше «фермери» висипали українське зерно на колії з вантажного вагону, зловмисники провели наймасштабнішу диверсію з українським зерном. Більше 8 вагонів кукурудзи з України було розпломбовано та висипано на землю невідомими особами. Інцидент трапився на залізниці у селі Котомеж Куявсько-Поморського воєводства.

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Як повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, було пошкоджено 160 тонн українського зерна на польській залізничній станції.

«Новий акт вандалізму — вночі з 24 на 25 лютого на станції Котомеж була розсипана українська агропродукція з 8 напіввагонів. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу», — йдеться у повідомленні.

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«Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленностям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні — ані зернові, ані кукурудза, ані рапс — не залишається там. Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності», — прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, теториторій та інфраструктури.

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Він заявив, що це схоже на сплановані диверсії.

«Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію», — заявив Кубраков.

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Як писали «ФАКТИ», днями поляки влаштували на кордоні нову провокацію з українськими зерновозами. А 24 лютого невідомі також висипали українське зерно на залізничну колію.

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