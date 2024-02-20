«Це звірство»: під час протесту польські фермери поблизу кордону з Україною висипали зерно на колії з вантажного вагону

Після акції протесту українських перевізників у Польщі десятки міст по всій країні стали свідками протестів місцевих фермерів, які вимагають урядової уваги до своїх проблем. Протестувальники виїхали на дороги зі своєю технікою, блокуючи дороги та пункти пропуску на кордоні з Україною, повідомляють ЗМІ. Під час акцій у деяких випадках до них приєдналися мисливці.

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Спалах протесту спровокував збільшення довжини черг фур на в'їзд в Україну через КПП «Ягодин — Дорогуськ», яка сягала вже 17 км, а час очікування становить до 230 годин.

Протестувальники також перекрили залізницю поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині», розсипавши збіжжя з вантажного вагону, інформує Суспільне.

Попередньо польські фермери анонсували намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

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У відповідь на ці дії українські громадяни висловили своє розчарування та засудження таких акцій.

«Українське зерно сьогодні годує багато країн. Без нього світу буде важко,» — пише телеграм-канал «Україна» — Ми дякуємо польським друзям за те, що з перших днів великої війни були поруч із нами. І залишаються. Але ми проти того, щоб нашу працю, наш хліб втоптували в бруд. Україна працює згідно з тими правилами, які для нас передбачила Європейська комісія. І ніяка групка польських фермерів не може йти проти закону. Є різні варіанти вирішити проблему. Але падати так низько, щоб всипати колії зерном, — це звірство. За це винні мають понести покарання.

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Ми точно вийдемо з цієї ситуації сильнішими. І краще будемо розрізняти, де свій, а де чужий. Але польська поліція і польська влада поводять себе не гідно. Українське зерно висипають на колії у той день, коли ми вшановуємо Героїв Революції, які поклали своє життя за європейські цінності. Хіба європейська цінність — це боротьба із хлібом?".

Попри невдоволення, українські представники підкреслюють свою впевненість у врегулюванні цієї ситуації та сподіваються на подальшу співпрацю з польською владою та поліцією для забезпечення правопорядку та захисту міждержавних інтересів.



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