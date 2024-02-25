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Події

Глава МЗС Німеччини терміново перервала поїздку на Миколаївщину через російський безпілотник, — ЗМІ

20:28 25 лютого 2024
Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перервала візит на Миколаївщині у неділю через загрозу російського удару. Про це повідомили агентство AFP і видання Bild, пише «Європейська правда».

Так, під час візиту до прифронтового міста був помічений російський розвідувальний безпілотник, який якийсь час слідував за броньованим кортежем міністерки, але зрештою дрон розвернувся. Тому МЗС Німеччини вирішило негайно поїхати звідти з міркувань безпеки.

Відзначається, що такі польоти російських розвідувальних безпілотників зазвичай супроводжуються прямим російським авіаударом. У районі оголосили повітряну тривогу і жителів Миколаївської області закликали негайно шукати безпечне місце в найближчому укритті.

Міністерка і її делегація від’їжджали кортежем на великій швидкості — у такій ситуації «найбезпечнішим варіантом» було продовжувати рух, заявили в делегації.

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Як повідомив репортер AFP, який супроводжував міністерку, попередження про безпілотник надійшло, коли Бербок мала відвідати водоочисні споруди, побудовані за підтримки Німеччини неподалік від лінії фронту.

«Візит на водопровідну станцію довелося передчасно скасувати з міркувань безпеки», — наводить заяву МЗС Німеччини видання Bild.

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Як писали «ФАКТИ», 24 лютого у річницю повномасштабного вторгнення до України завітали Урсула фон дер Ляєн, Джастін Трюдо, Джорджія Мелоні та інші зарубіжні лідери.

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