Брежнєвська школа: глава МЗС Хорватії поцілував міністерку закордонних справ Німеччини

У Європі вибухнув гучний політичний скандал. Його винуватцем став міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман. На зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у Берліні він несподівано поцілував у щоку міністерку закордонних справ Німеччини. Анналена Бербок, яка активно підтримує Україну у війні проти росії, явно залишилася незадоволена таким знаком уваги.

РЕКЛАМА

Грліч-Радман дозволив собі подібну поведінку в той момент, коли учасники саміту вишикувалися для традиційного групового фото. Знімок із поцілунком відразу облетів усі європейські ЗМІ.

Коментатори зазначають, що пані Бербок виглядає на знімку помітно збентеженою та відвертається від хорватського колеги.

«Насильницьке цілування жінок теж називають насильством, хіба ні?» — написала колишня прем'єр-міністерка Хорватії Ядранка Косор у соцмережі X (колишній Twitter).

РЕКЛАМА

Депутат парламенту Хорватії Івана Кекін вважає, що Грліч-Радман своєю поведінкою зганьбив усіх хорватів.

Німецькі газети називають інцидент на берлінському саміті «нападом із поцілунком».

РЕКЛАМА

Хорватський міністр спробував перепросити.

«Можливо це був неприємний момент. Якщо хтось побачив у ньому щось погане, я вибачаюсь перед тими, хто так це сприйняв», — заявив Грлич-Радман 4 листопада.

РЕКЛАМА

Далі він спробував порозумітися. Глава МЗС Хорватії повідомив, що через затримку літака він прибув на саміт із невеликим запізненням і зустрівся з Бербок лише в момент, коли мали робити груповий знімок.

«Не знаю, у чому проблема. Я не сприйняв це так, я цього не зрозумів. Ми завжди щиро вітаємо один одного. Це душевні стосунки між колегами», — наголосив Грліч-Радман.

Більшість німецьких ЗМІ визнали його вибачення та пояснення недостатніми. І лише газета Bild написала, що близькі до Бербок джерела також розцінили поцілунок Грліч-Радмана як незграбну спробу привітання.

«Всі інші міністри — чоловіки і жінки — до того моменту вже привітали один одного поцілунками праворуч і ліворуч», — стверджує Bild.

На жаль, необдумані вчинки вже коштували посад багатьом відомим європейським політикам. Так, Борису Джонсону довелося піти у відставку з посади прем'єра через гучний скандал із вечірками на Даунінг-стріт під час пандемії. Раніше прем'єр-міністерка Італії Мелоні ледь не втратила свою посаду через бойфренда-журналіста, який вляпався в сексистський скандал.

34

Читайте нас у Facebook та Instagram