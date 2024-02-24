Показали путіну, на чиєму вони боці: до Києва прибули фон дер Ляєн, Трюдо, Мелоні та інші зарубіжні лідери

Сьогодні, 24 лютого, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну до Києва з візитом прибула президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті президента Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн на пероні вокзалу в Києві

Окрім неї до Києва, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну з візитом прибули Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Італії; Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади та Александр Де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії.

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Про це пише Reuters.

Варто також додати, що вчора, 23 лютого, з візитом до України прибули:

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Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії;

Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті США, демократ.

За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, 24 лютого очікуються багато візитів лідерів інших країн до нашої країни. Окрім того, заплановане засідання за участі України та «Групи семи».

На 25 лютого готується також дещо особливе — пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента. Планують порушити питання майбутнього армії, її розвитку, запровадження сучасних технологій, вступу до Європейського союзу (ЄС), а також НАТО.

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Нагадаємо, що свої «подарунки» з нагоди нападіння росії на Україну приготували і воїни ЗСУ, знищивши майже 800 окупантів.



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