Російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет та ударних безпілотників

Російські війська в ніч на 26 лютого атакували територію України за допомогою ракет та ударних безпілотників.

За інформацією Командування Повітряних сил, балістичну ракету «Іскандер-М» запустили з Криму, дві ЗКР С-300 з Бєлгородської області, три керовані авіаційні ракети Х-59 та протирадіолокаційну — Х-31П з окупованої території Запорізької області. «Шахеди» ворог запускав з Курської області росії.

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«В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 „шахедів“ у межах Харківської та Дніпропетровської областей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України», — йдеться у повідомленні Командування ППО.

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Найбільший удар прийшовся на Дніпропетровську та Харківську області.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА, в області за вечір збили кілька ворожих ракет.

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«1 ракету оборонці приземлили у Синельниківському районі та ще 2 — у Дніпрі. В Новомосковському районі знищили 2 БпЛА та в Дніпровському — 3. Загалом приземлили 8 повітряних цілей», — повідомив Лисак.

Пізніше він уточнив, що у житловому секторі обласного центру пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто. Постраждали чоловіки 41 і 49 років та жінки — 20 та 60 років. Всі у лікарні.

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Вранці стало відомо, що в результаті вчорашньої атаки на Дніпро постраждали виробничі будівлі одного з підприємств. Через падіння уламків ворожого залізяччя вибиті вікна у трьох п'ятиповерхівках.

Ввечері агресор бив по Нікопольщині, Райцентру, Покровській та Мирівській громадах. Цілив дроном-камікадзе, важкою артилерією та з РСЗВ «Град».

Пошкоджене підприємство. Там виникла пожежа. Побиті будівлі й авто. Люди не постраждали.

«Район ворог обстрілює і з самого ранку. Під ударом знову Мирівська громада. Наслідки з'ясовуємо», — додав Лисак.

По Харківщині армія рф вдарила ракетами С-300 з території бєлгорода.

«На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Огляд місць влучань триває», — повідомив керівник ОВА Синєгубов.

Вранці 26 лютого під удар росіян потрапила Юнаківська громада на Сумщині. Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано 4 вибухи.

«Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини — подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, 5 — пошкоджено», — йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Нагадаємо, в ніч проти 25 лютого росіяни застосували проти України 18 дронів-камікадзе типу «Shahed». Атаці дронами-камікадзе передували запуски ракет літаками тактичної авіації по Україні — ціллю були системи ППО ЗСУ.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, баражуючі боєприпаси запускалися з Приморсько-Ахтарська (рф) та з мису Чауда. 16 «шахедів» знищили у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

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