Протягом минулої доби російський ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На фронті відбулося 95 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Куп’янському напрямку відбито 6 атак противника в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

Нашими воїнами також відбито 5 ворожих атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

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Силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине та Невельське Донецької області.

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Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області, де ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине та 1 — в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області.

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В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено 3 ракети та 9 БпЛА типу «Shahed».

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 артилерійських позиціях противника.

Втрати ворога

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками форуму «Україна. Рік 2024» назвав втрати України у війні з росією.

Тим часом на Заході визнають, що війна в Україні стає війною на виснаження, а путін повністю переводить економіку рф на військові рейки.

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